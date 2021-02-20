«التموين»: ضبط 209 مخالفات بالأوكازيون الشتوي خلال أسبوعين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شن حملات رقابية مكثفة على المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوي بعدد من المحافظات وكذلك مديريات التموين، للتأكد من التزام تلك المحال بالضوابط التي أقرتها الوزارة والتزام أصحابها بقواعد الأوكازيون وعرض الأسعار قبل وبعد التخفيضات.وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن وجود تراخيص ومستندات مثل الفواتير الضريبية وأن تكون البضاعة المعروضة عليها الأسعار شرط الانضمام للأوكازيون.وكشف حسام الدين، أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط 209 مخالفات خلال أسبوعين، متنوعة بين أوكازيونات وهمية وبدون تراخيص وبدون وضع السعرين باللغة العربية وبدون وجود فواتير ضريبية منذ 7فبراير الجاري، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وقال، إن الهدف من الأوكازيون إنعاش الأسواق المحلية ليصب في مصلحة التاجر لتصريف المنتجات والسلع الراكدة وزيادة المبيعات، وفي صالح المستهلك بالحصول على عدد من قطع الملابس كفرصة سانحة للاستفادة من التخفيضات.