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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رئيس النواب: اجتماعات «الدستورية» توطيد للعلاقة بين أشقائها في إفريقيا

السبت 20/فبراير/2021 - 12:45 م
المستشار حنفي الجبالي
المستشار حنفي الجبالي
عماد سليمان
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قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب: "يشرفني بصفتي مواطن مصري ورئيس مجلس النواب حضور هذا الاجتماع التحضيري رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم وكبار القضاة في إفريقيا".

وأكد أن مصر تجمع بين أصالة التاريخ وعبقرية المكان، مشيرا إلى أن الاجتماع الثالث تزامن مع تولي مصر لرئاسة للاتحاد الإفريقي، والتي تسعى إلى توطيد العلاقة بين أشقائها في إفريقيا، وإطلاق الموقع الإلكتروني الذي يربط بين المحاكم الإفريقية، وجاء إطلاق هذا الموقع من بين توصياتكم المهمة التي توجت بالدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصا منه على التواصل بين قمم القضاء في إفريقيا.

وأضاف أن "ما حققتموه من خلال اجتماعاتكم السابقة دليل على قدرتكم على خلق تعاون مشترك بين دول إفريقيا، وأن شعوب القارة تتطلع إلى اجتماعكم الموقر الذي يسهم في تحقيق العدل وتحقيق الحريات من أجل غد أفضل للمواطن الإفريقي".

واختتم "وأتمنى لكم التوفيق في اجتماعكم التحضيري، من أجل تحقيق التقدم ولتحيا إفريقيا في قلوب وعقول أبنائها الأحرار".

وبدأ منذ قليل، الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليا خلال وقتا لاحقة خلال العام.

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