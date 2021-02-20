معرض «الآثر» للفنان إسلام زكي بقاعة راغب عياد الأربعاء

فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، يفتتح د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا بعنوان "الآثر" للفنان التشكيلي د. إسلام زكي - أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية بالزمالك ورئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بقصور الثقافة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 فبراير 2021 في تمام الساعة 7 م بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون، ويستمر حتى 11 مارس القادم.يتضمن المعرض ٣٥ لوحة بألوان الاكريلك على توال.يهدف المعرض إلى البحث عن علاقات واقعية أكثر بعد ما تقلصت دائرة العلاقات البشرية المتشبعة، وتوقفت الحياة التى نعرفها وعهدناها، واختفت الوجوه التى نراها ونتعامل معها.ويقول إسلام: "إنني عندما أدركت ان كل ما يحيطني ليس كما عهدته، فتأملت وتغلغلت في مكنون بشريتهم وبحثت داخلهم عن أثري فيهم، وأثرهم في، وكذلك أثر الذكريات التى جمعتني بهم وشكلت حياتنا معا والتي لا تمحى، حتى أصبحت أرى بعيونهم أحيانا".وأضاف أن الآثر يظل في الوجدان يحمل أعماقا لأزمنة قريبة تمثلت في الفضاءات الداكنة مما يدل على عمق العلاقة والبعد الزمني الطويل والأثر الممتد قديما، إلى جانب وجود بعض اللوحات بها تأثير خطي متقطع له دلالة مختلفة تعطي شيء من الضبابية والقلق.جدير بالذكر أن د. إسلام شارك في العديد من المعارض الجماعية والفردية ومعارض التصوير الضوئي.. إلخ، وقد حصل على العديد من الجوائز من وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وغيرها.