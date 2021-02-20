رحل وهو في المنفى.. تعرف على البابا تيموثاوس الثالث

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى نياحة البابا تيموثاوس الثالث بابا الإسكندرية الثاني والثلاثون.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم من سنة 528 م تنيح الأب القديس الانبا تيموثاوس الثالث بابا الإسكندرية الثاني والثلاثون وكان جلوسه على الكرسي الرسولي سنة 511م وقد نالت هذا الأب شدائد كثيرة بسبب المحافظة على الإيمان المستقيم. وحضر في أيامه القديس ساويرس بطريرك انطاكية إلى الديار المصرية هربا من الاضطهاد.وأضاف: "تجول الاثنان في البلاد والأديرة يثبتان الشعب على المعتقد الأرثوذكسي، ولأنه لم يوافق الملك مرقيان على قوانين المجمع الخليقدوني فقد نفاه عن كرسيه وفي يوم نفيه عارض المؤمنين في تنفيذ الأمر فقتل منهم بأمر الملك نحو مئتي ألف نفس. وقد تنيح هذا الأب في المنفي هو والقديس ساويرس الانطاكي بعد إن أقام على الكرسي المرقسي 17 سنة".