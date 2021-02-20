رئيس مجلس الشيوخ: كورونا أثر في تشكيل حياتنا وأساليب التعايش

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا كان لها أثر في تشكيل حياتنا وأساليب التعايش في مختلف المجالات بما له من تداعيات.وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، في مستهل كلمته خلال الاجتماع المنعقد في المحكمة الدستورية العليا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس: "أرحب بزملائي الأعزاء من إفريقيا في هذا الاجتماع التحضيري من القاهرة الذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد الدعم الكامل والتعاون من مصر تجاه الأشقاء الأفارقة في إفريقيا.وأضاف عبدالرازق: لقد أصبح هذا الحدث بعد مرور ٥ سنوات منصة مهمة بما يتناوله من حوارات، وبات واضحا بجلاء أوجه التعاون المشترك بين الدول الإفريقية وضرورة الالتزام واحترام القانون، قائلا: ومما لا شك فيه أصبحت هذه الظروف تشكل تحديات كبرى بالنسبة لحاضرنا ومستقبلا.قال رئيس مجلس الشيوخ: أود أن أشير إلى مبادرة المحكمة الدستورية العليا بإطلاق المنصة القضائية الإفريقية الرقمية.وبدأ منذ قليل، الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليا خلال وقتا لاحقة خلال العام.