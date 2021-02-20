استجابة لـ«الدستور».. زايد تطلق اسم «طبيب الغلابة» على وحدة صحية بالإسماعيلية

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق اسم الدكتور محمد إسماعيل "طبيب الغلابة" بالإسماعلية على وحدة طب أسرة "المحسمة القديمة" تخليدا لذكراه.جاء ذلك أثناء جولة وزيرة الصحة اليوم بمحافظة الإسماعيلية، لتفقد تشغيل المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل ومتابعة استعدادات المرحلة الثانية بـ6 مستشفيات ووحدات ومراكز طبية.في السياق ذاته، استعدت المراكز والقرى، لاستقبال وزيرة الصحة، منها قرية المحسة القديمة بالقصاصين، حيث شهد المركز الطبي التابع لها أعمال تعقيم وتطهير المنشآت.ويتضمن برنامج زيارة وزيرة الصحة، تفقد مركز طب الشهداء بحي ثان، وحدة طب الأسرة بالكيلو 2، مركز طب المحسمة القديمة بالقصاصين، مستشفى القصاصين المركزي، مستشفى التل الكبير المركزي، وحدة طب الاسرة السلام بالتل الكبير.وكانت "الدستور" قد طالبت بتخليد ذكرى "طبيب الغلابة" لسمعته الطيبة بين أهالي الإسماعلية، والذي توفي إثر إصابته بجلطة في المخ بسبب ضغط العمل، ودخل على إثرها مستشفى جامعة قناة السويس، ثم أصيب بنزيف، وانتقل لمستشفى الجلاء العسكري.