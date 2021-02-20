البحرين وأمريكا تبحثان جهود مكافحة الإرهاب

بحث مستشار الأمن البحريني قائد الحرس الملكي اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية جيك سوليفان، الجهود النوعية المشتركة الرامية إلى مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار الإقليمي.واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم السبت، تعزيز علاقات التعاون الثنائي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، استعرض قائد الحرس الملكي البحريني مبادرات وإنجازات المملكة في سبيل إرساء دعائم السلام والتسامح وسيادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمنا ما تبذله الولايات المتحدة الأمريكية من جهود رائدة في هذا المجال.من جهته، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين من تطور ونماء على كافة الأصعدة، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.