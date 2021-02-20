تجديد حبس عاطلين متهمين بحيازة حشيش

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 3 طرب حشيش وبندقية آلية قبل ترويجها على عملائهم 15 يوما على ذمة التحقيق.كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهم 3 طرب لمخدر الحشيش، بندقية آلية، 2 خزينة سلاح، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، مبالغ مالية، 3 هواتف محمولة فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.