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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يصعد 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل سعر 782 جنيها

السبت 20/فبراير/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 19 فبراير بقيمة 4 جنيهات، وسجل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 782 جنيها للجرام بعد صعود أمس في البورصات العالمية، حيث سجلت الأوقية إلى نحو 11784 دولارا مسجلة ارتفاعًا بلغ نحو 7 دولارات.

اسعار الذهب في مصر اليوم

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر عيار 18 سجل نحو 670 جنيها، في حين عيار 24 نحو 894 جنيها، أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6256 جنيها، واستقرت الأوقية "أونصة" عند 1784 دولارا.

وصعد سعراوقية "أونصة" الذهب عالميًا امس من 1777 إلى 1784 دولار حتى إذ تعافى سعر أونصة الذهب من أدنى مستوياتها في شهرين.

40 دولار هبوط الذهب بسبب السندات الأمريكية

وخسر الذهب نحو 40 دولارا على المستوى العالمى هذا الأسبوع، مع ارتفاع كبير في عوائد السندات الأمريكية 1.25 %، وهو ما يؤثر على جاذبية المعدن الأصفر، وهبطت أسعاره بصورة ملحوظة هذا الأسبوع، لينزل الذهب لأدنى مستوياته في هذا العام حتى الآن.

وأضاف نجيب لـ"الدستور" أن هناك حالة ركود في أسواق الذهب من قبل المتعاملين عليها، متوقعا أن تستمر فترة التذبذبات حتى بداية موسم الصيف واتجاه المواطنين خلال الشهرين المقبلين إلى شراء المنتجات الغذائية بسبب قدوم شهر رمضان المبارك.

سعر عيار الذهب "21" اليوم السبت

وقال "نجيب" إن سعر الذهب انخفض هذا الأسبوع مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يرتفع أربع نقاط أساس إلى 1.25% وهو أعلى مستوى منذ مارس فيما تخطى نظيره لأجل 30 عام مستوى 2%.

ووفق التوقعات الحالية، فإن المعدن النفيس سيواصل التذبذب بين الارتفاع والهبوط وذلك مع توجه الولايات المتحدة الأمريكية لإقرار برنامج وخطة التحفيز الجديدة بـ 1.9 تريليون دولار، وهنا نحن أمام سيناريوهين، الأول صعود المعدن الأصفر، وتشير مؤشرات السوق إلى إمكانية الوصول بالجرام في مصر إلى 830 جنيها مقابل 795 جنيها الآن.

تابع أيضاً:

سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم السبت 20-2-2021 (dostor.org)

والسيناريو الثاني للذهب، هو الهبوط مع حدوث انتعاشة للدولار، وهنا الهبوط قد يكون السعر في حدود 785 جنيها للجرام، وفق مستجدات السوق العالمية، التي تشهد تغيرات بين الحين والآخر.

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