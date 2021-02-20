إدراج 21 متهمًا على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم السبت، إدراج عبدالله شحاتة مستشار الرئيس المعزول، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.‎