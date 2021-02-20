«الديلى ستار» تكشف الغموض حول زوجة زعيم كوريا الشمالية

عقب غياب استمر لأكثر من عام، ظهرت ري سول جو، زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، لتشكل مفاجأة في وسائل الإعلام الرسمية الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات حول صحتها واحتمال حملها.ولأول مرة منذ أكثر من عام، ظهرت سول جو برفقة زوجها في حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد.وكشفت صحيفة ديلي ستار عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة الزعيم، البالغة من العمر 31 عاما، والمحاطة بقدر كبير من الغموض والسرية.وأوضح التقرير أن ثروتها تقدر بنحو 5.6 مليار دولار، إضافة لخزانة ملابس من توقيع أشهر مصممي الأزياء، بجانب أنها محاطة بنمط حياة فاخر ومترف للغاية، من مشروبات الشمبانيا باهظة الثمن إلى الطائرات الخاصة والقصور الفارهة، وهي أيضا لا تولي اهتماما بتصرفات زوجها وسياساته المفرطة والمبالغ فيها.وعادة ما تظهر ري بأشياء فاخرة وباهظة الثمن، مثل أزياء الماركة العالمية شانيل التي يقدر ثمن الإطلالة الواحدة منها بنحو 11 ألفا و200 دولار، بجانب امتلاكها ساعات يد بقيمة نحو 8.4 مليون دولار.يأتى ذلك بالتزامن مع ما يعانيه سكان كوريا الشمالية من المجاعة والفقر الشديد، وفقا للديلى ستار.كما تمتلك كيم حوالي 17 قصرا، ويمتلك في أحدها مهبطا للطائرات على مساحة 500 متر، ولديه أيضا محطة قطار خاصة به، وأنفاقا تربط ممتلكاته ببعضها، ومن قبل تم تصوير كيم وزوجته على يخت فخم يبلغ ارتفاعه 95 قدما.ويحيط الغموض نشأة ري، حيث يقال إنها من مدينة تشونغ جين الشمالية الشرقية، ويعتقد المحللون أن اسمها قد يكون اسما مستعارا.كما توقع المحللون أنها مثلت بلادها في عام 2005 في بطولة ألعاب القوى، وكانت من ضمن 90 فتاة من المشجعات، وقبل زواجها من كيم يونغ أون كانت مغنية في أوركسترا كوريا الشمالية الشهيرة الأونهاسو.وعقب زواجها من الزعيم الكورى حاول المسؤولون محو هذه الفترة وماضيها كمغنية بمصادرة الأقراص المدمجة التي تحتوي على عروضها الفنية، وذلك وفقا لما ورد عن معلقين ومحللين في كوريا الجنوبية.وأوضح تقرير ديلي ستار، أن ري تزوجت زعيم كوريا الشمالية في عام 2009، ولكن لم يتم التصريح بالزواج علنا إلا في عام 2012، وأن هذا الزواج أثمر عن وجود 3 أطفال لا يعرف الكثير عنهم، ولم يتم الكشف عن أسمائهم ولا جنسهم.فيما تؤكد بعض التقارير أن الطفل الأول صبي ولد في عام 2010، والثاني ابنة ولدت في عام 2013، والثالث لم يتم الكشف عن جنسه ولكن ميلاده كان في عام 2017.واختفت زوجة الزعيم عن الأنظار عدة مرات، ففي عام 2016 توارت عن الأنظار لمدة 9 أشهر، ولمدة 4 أشهر في عام 2017 وفي عام 2019، قبل أن تختفي اخر مرة لمدة تتجاوز العام، حيث ظهرت اخر مرة في عام 2020 وهي تحتفل برأس السنة القمرية الجديدة.