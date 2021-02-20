رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد «الوادي المتصدع» و«القلاعية» في كفر الشيخ

السبت 20/فبراير/2021 - 12:32 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
طباعة
شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين120  ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، والمستهدف من الحملة تحصين وترقيم 150 ألف رأس ماشية، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطرى بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.

وأضاف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، مازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، في كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدًا باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرًا لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.


وقال عبداللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت حكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومى ورش السيارات المارة والأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالميّة للشعر 2020