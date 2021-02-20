يوسف الشريف في استديو النحاس من أجل «كوفيد 25»

يواصل الفنان يوسف الشريف تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "كوفيد 25" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.ويقوم فريق عمل المسلسل حاليا بالتصوير في استديو النحاس، ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع لتصوير عدد من مشاهد الخارجية."كوفيد 25" من بطولة النجوم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر تقديمه في 15 حلقة في النصف الأول من شهر رمضان.