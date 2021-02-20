التعليم العالي: اعتماد نتيجة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، نتيجة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، بإجمالي متقدمين 2425 طالبًا، ونوزيع 1704 طالبًا على الكليات المختلفة، مع رفض توزيع 721 طالبًا نظرًا لاستنفاد رغباتهم.وقالت الوزارة، في بيان، إنه على الطلاب الذين تم توزيعهم وإخطارهم بكلياتهم سرعة التوجه للجامعات لإنهاء إجراءات قيدهم في موعد غايته نهاية عمل يوم الثلاثاء المقبل.ووافق وزير التعليم العالي على منح فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتم توزيعهم أو المتخلفين عن التقدم على النحو التالي:1- الطلاب حملة الشهادات الأجنبية، يتم رفع أوراقهم إعتبارًا من اليوم السبت 20 فبراير حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد 21 فبراير.2- على كافة الطلاب تسجيل رغباتهم إعتبارًا من صباح يوم الإثنين 22 فبراير الساعة 10 صباحًا وحتى صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير الساعة 10صباحًا.