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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بتكليفات رئاسية.. افتتاح محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز في القاهرة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:30 م
افتتاح محطة جديدة
افتتاح محطة جديدة لتموين السيارات
سيد ابراهيم
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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة الوزارة فى زيادة أعداد وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود بمختلف محافظات الجمهورية وعلى الطرق السريعة تسير وفق المخطط لها وتحقق مستهدفاتها مدعومة بتخطيط جيد وتكامل حكومى فى إنهاء الإجراءات وتعاون وتنسيق واضح بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وكفاءة تنفيذ الكوادر البشرية سواء فى إقامة المحطات الجديدة أو تطوير المحطات القائمة وتحويلها لمحطات متكاملة أو تقديم الخدمات للجمهور، مشيرًا إلى أن انتشار المحطات يواكبه زيادة فى أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود وكذلك فى كميات مبيعات الغاز بالمحطات وهو ما يؤكد على النجاح الذى تحقق لهذا المشروع بفضل الزخم الذى أحدثته المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتى وفرت ترويجًا ووعيًا جمعيًا لدى المواطنين شجعهم على الإقبال على الاستفادة بتلك الخدمة الحضارية.

وأضاف الملا، خلال افتتاح تطوير محطة الوقود المتكاملة "منار مصر للبترول - غازتك بمنطقة الوايلي في القاهرة، والذي نفذته شركة غاز مصر، أن العمل على تنفيذ التكليف الرئاسى بمضاعفة عدد محطات ومنافذ تموين الغاز الطبيعى كوقود روعى فيه التوزيع الجغرافى والسكانى والانتشار النوعى فى المحافظات لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين فى ظل استهداف زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى استثمارًا للوفرة المحققة فى الإنتاج والاحتياطى، كما يصاحب تلك الزيادة تطوير ورفع كفاءة لمحطات التموين بالوقود، لافتًا إلى أن المحطة التى تم افتتاحها اليوم هى إحدى المحطات التاريخية وقد تم تطويرها برؤية مواكبة للمستقبل حيث تقدم بعد التطوير خدمات التموين بالغاز الطبيعى والوقود السائل والشحن الكهربائى وتموين ناقلات الغاز الطبيعى المضغوط لتغذية المنشآت الصناعية والتجارية.

وخلال الافتتاح، أوضح المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، أن المحطة الجديدة نموذج للتعاون المستمر بين شركتى مصر للبترول وغازتك الممتد منذ عام 1997، والتكامل والوعى الذى تدير به وزارة البترول والثروة المعدنية منظومة توفير وتداول الوقود بمصر، مشيرًا إلى أن خدمة الغاز الطبيعى كوقود المتوافرة بالمحطة تبلغ طاقتها التشغيلية 750 متر مكعب فى الساعة بطاقة تموين حوالى 750 سيارة بالغاز الطبيعى يوميًا، وتتميز باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة فى محطات الشحن بهدف توفير مساحات فى منطقة التموين، وزيادة معدلات الأمان حيث إن كل مكونات الموزع يتم وضعها بغرف التحكم بعيدة عن منطقة الشحن، كما أنها تشتمل على مركز تحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعى بطاقة تحويل حوالى 10 سيارات يوميًا وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأطقم التحويل التى تناسب مختلف أنواع السيارات الحديثة.

من جهته، أوضح المهندس محمد شعبان، رئيس شركة مصر للبترول، أن المحطة المتكاملة المقامة على مساحة 2500 متر تقدم خدمات التموين بالوقود السائل وأن سعتها التخزينية حوالى 70 ألف لتر بنزين مختلف الأنواع، كما تقدم خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود، بالإضافة إلى الشحن الكهربائى ومركز خدمة صيانة السيارات، وكذلك تقدم العديد من الخدمات اللازمة لقائدى السيارات والجمهور وبها منفذ يقدم خدمات بيع الزيوت والمنظفات التى تنتجها مصانع الكيماويات التابعة لمصر للبترول والتى أسهمت بالتكامل مع شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية فى توفير جانب كبير من متطلبات السوق المحلى مما أدى إلى إحداث توازن واضح بسوق المنظفات والمطهرات خلال جائحة كورونا.

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