محافظ بورسعيد: تنسيق لإعادة جثمان «ماهر جابر» بعد ظهوره على شاطئ رفح

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن جهاز المخابرات العامة أتم إجراءات تسلم جثمان الشهيد ماهر جابر خلة، بعد ظهورها على شاطئ رفح الفلسطينية، وتم تكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقلة إلى مستشفى العريش تمهيدا لإعادته للمحافظة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.وأضاف المحافظ، أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي شهداء الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء.وقال الغضبان، إن جميع الجهات المسئولة في الدولة تولي اهتماما كبيرا بالحادث للعثور على باقي الشهداء.وقدم محافظ بورسعيد التعازي لأسرة الشهيد ماهر جابر، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمتة وباقي الشهداء وأن يوفق فرق البحث في العثور على زملائه المفقودين.