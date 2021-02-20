رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: تنسيق لإعادة جثمان «ماهر جابر» بعد ظهوره على شاطئ رفح

السبت 20/فبراير/2021 - 12:29 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن جهاز المخابرات العامة أتم إجراءات تسلم جثمان الشهيد ماهر جابر خلة، بعد ظهورها على شاطئ رفح الفلسطينية، وتم تكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقلة إلى مستشفى العريش تمهيدا لإعادته للمحافظة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأضاف المحافظ، أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي شهداء الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء.

وقال الغضبان، إن جميع الجهات المسئولة في الدولة تولي اهتماما كبيرا بالحادث للعثور على باقي الشهداء.

وقدم محافظ بورسعيد التعازي لأسرة الشهيد ماهر جابر، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمتة وباقي الشهداء وأن يوفق فرق البحث في العثور على زملائه المفقودين.

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

العثور على «حوت أحدب» نافق بأحد شواطئ بلطيم (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالميّة للشعر 2020