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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حريقان في مخيم لطالبي اللجوء في اليونان ولا ضحايا

السبت 20/فبراير/2021 - 12:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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أتى حريقان يبدو أنهما عرضيان على خيمتين الجمعة دون التسبب بسقوط أي ضحايا في مخيمين للمهاجرين في جزيرة لسبوس والبر اليوناني، حيث تندد المنظمات غير الحكومية بظروف إقامتهم، وفقًا لمصادر متطابقة.

وفي لسبوس ببحر إيجه، قال مسؤول إعلامي في خدمة الإطفاء لوكالة فرانس برس إن الحريق الذي أُبلغ عنه بعد ظهر الجمعة في خيمة في مخيم كاراتيبي "نجم عن ماس كهربائي، ربما بعد عطل في السخان".

كما احترقت خيمة ثانية مجاورة دون وقوع ضحايا، وفق أحد العاملين في المخيم.

ومساء الجمعة، اندلع حريق آخر امام خيمة في مخيم ديافاتا شمال البر الرئيسي لليونان، حيث يعيش أكثر من ألف طالب لجوء.

وذكرت خدمة الإطفاء "تم إخماد الحريق بسرعة، واحترقت خيمة". وبحسب المعلومات الأولية، حاول طالبو اللجوء إشعال النار لتدفئة أنفسهم.

وارهقت موجة البرد التي تشهدها اليونان منذ بداية الأسبوع عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في مخيمات البلاد.

وتم تجهيز مخيم كاراتيبي، الذي يستقبل 6 آلاف شخص، على عجل في سبتمبر، في موقع معرض للفيضانات والرياح، بعد أن دمر حريقان مخيم موريا، الأكثر اكتظاظا وبؤسا في اوروبا.

ونبهت منظمات حقوقية غير حكومية مؤخرا من تدهور ظروف الإقامة في مخيم كاراتيبي في ظل البرد الشديد، وطالبت بفتح الكنائس وغيرها من المباني حيث تتوفر التدفئة على وجه السرعة لاستقبال الأطفال في المقام الأول.

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