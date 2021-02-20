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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء محاكمة «سفاح الجيزة» والنيابة تتلو أمر الإحالة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:18 م
محاكمة سفاح الجيزة
محاكمة سفاح الجيزة
ندى حمدي _ محمد عيسي
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بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة محاكمة قذافي فراج المعروف ب"سفاح الجيزة"، وتلي ممثل النيابة أمر الإحالة.

وقال إن المتهم قذافي فراج قتل المجنى عليها نادين السيد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد استدراجها إلى مكان الجريمة لحل خلافهم ووعدها بالزواج وخنقها إلى أن تأكد من مفارقتها الحياة، وحفر قبرها بحجرة بذات المسكن.

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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