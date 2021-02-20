«شباب بتحب مصر» تشارك في المنتدى العالمي الثالث للأمم المتحدة للعلوم

شارك أحمد فتحى، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، بدعوة من منظمي منتدى الأمم المتحدة المعني بالسياسات العلمية (SPBF)، بإلقاء تعقيب على جلسة إدارة المخاطر "المارين" للحد من المخاطر والوقاية من النفايات البحرية والجسيمات البلاستيكية.وستشمل هذه الجلسة إطلاق المرحلة الأولى من الشراكة العالمية بشأن المنصة الرقمية للنفايات البحرية، والتي تهدف لتسهيل تنسيق إجراءات أصحاب المصلحة المتعددين، من أجل القضاء على المدى الطويل من النفايات والجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المحيطات، باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، وكذلك رسم خرائط البيانات والوظائف متعددة الطبقات.وتناول التعقيب موضوعين هامين، الأول هو التقدم المحرز في مصر لملف النفايات بإصدار قانون المخلفات من مجلس النواب في أكتوبر 2020، وهو وسيلة لتشجيع الحكومات على مستوى العالم للمزيد من العمل على الحد من استخدام البلاستيك، حيث تضمن القانون فقرة كاملة عن البلاستيك ذو الاستخدام الأحادي.وكانت تلك الخطوة وليدة عدة زيارات من جهة المؤسسة لمجلس النواب، بجانب مجهودات كبيرة من الجهات المعنية مثل وزارة البيئة والتنمية المحلية، وأيضا بالإضافة بمجهودات مؤسسات المجتمع المدني.ووجهت رسالة واضحة مفادها كيف نبني القدرات للعاملين بقطاع السياحة في المناطق الساحلية للحد من المخلفات التي تصل المحيطات والبحار.وأخيرا تناول ملف المستثمرين والهيئات المانحة التي تعمل في مجال البيئة، مع وجود جائحة كورونا، وتوقفها عن دعم الأنشطة التي تعمل على جمع المخلفات البلاستيكية، لابد من وجود عوامل تحفيزية من أجل حث الشركات والمؤسسات هذه للحد من هذه النفايات.وانعقدت الجلسة بمشاركة أبرز المتحدثين، وهم "Keriako Tobiko" سكرتير مجلس الوزراء بوزارة البيئة والغابات بكينيا، و"Satoru Lino" نائب مدير مكتب البيئة البحرية بوزارة البيئة اليابانية، و"Leticia Carvalho" رئيس فرع المياه العذبة والبحرية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و"Heidi Savelli" مسؤولة إدارة برنامج الشراكة العالمية للقمامة البحرية ( UNEP)، و"Juan Bofill" مهندس أول في قسم إدارة المياه ببنك الاستثمار الأوروبي، و"Patrick Labat" نائب الرئيس التنفيذي الأول لشمال أوروبا بفيوليا، وأيضا "Gabriel Thoumi" مدير برنامج البلاستيك والأسواق المالية لمؤسسة (Planet Tracker)، و"Melissa Wang" كبيرة علماء منظمة السلام الأخضر الدولية، "Tina Ngata" مدافعة عن حقوق البيئة والسكان الأصليين وممثلة المجموعات النسائية الرئيسية، بالإضافة إلى "Nicholas Holmes" رئيس قسم التكنولوجيا للحكومة العالمية وشركات (IBM Cloud) والبرامج المعرفية، و"Jacqueline McGlade " المؤلف الرئيسي للتقييم العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن النفايات البحرية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، و"Saiful Ridwan" رئيس حلول المشاريع ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "Audrey Hasson" رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة (GEO Blue Planet).