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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زايد تشيد بتدريب الأطقم والبنية التحتية بوحدة طب الأسرة في الإسماعيلية

السبت 20/فبراير/2021 - 12:17 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي - مصطفى دياب
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قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أشادت بمستوى التجهيزات بمركز طب أسرة الشهداء بمحافظة الإسماعيلية من حيث البنية التحتية، والخدمات الطبية المقدمة بها، وكفاءة الأطقم الأطقم الطبية التي تم تدريبها بمختلف التخصصات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنظومة الجديدة.

وأوضح السبكي، خلال جولة لوزير الصحة اليوم، أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وكذلك متابعة التجيهزات الجارية لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، وبورسعيد التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتي السويس وأسوان والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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