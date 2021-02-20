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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن «يوم فى حب مصر».. إجراء 100 عملية مياه بيضاء بدمنهور في البحيرة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:15 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة، خلال مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم انتظار المرضى، يوميان مجانيان لإجراء عمليات جراحة العيون بمستشفى الرمد بدمنهور، تحت إشراف الدكتورة غادة نعيم، مسئول قوائم الانتظار بالمديرية، والدكتور هاني غيث، مدير مستشفى الرمد، حيث أجرى الفريق الطبي بالمستشفى المكون من الدكتور فازع بدر الدين والدكتور إبراهيم جوهر 100 عملية مياه بيضاء بتقنية "الفاكو" مع زرع عدستين علاجييتين لينة أمريكية،
كما تم تنظيم يوم مجاني آخر تم خلاله إجراء 53 عملية مياه بيضاء بالفاكو مع زرع عدسة علاجية لينة أمريكية

وأشاد اللواء هشام آمنة، بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية.


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