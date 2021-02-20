السيسي: اجتماع المحاكم الدستورية الإفريقية يهدف لجمع الشمل تحت مظلة واحدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاجتماع التحضيري الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا، تقليد يهدف لجمع شمل قيادات أفريقيا تحت مظلة واحدة.وأضاف في كلمته عبر الفيديو كونفرس، أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، في التعامل مع جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يتطلب منا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووساىل التواصل الاجتماعي.ويضم الاجتماع التحضري الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، كبار القضاة الأفارقة وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، والمقرر عقده في وقت لاحق خلال العام الجاري.يجري الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترأسه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، ويشارك فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.