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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كتاب الخوف» و«روح لوسيفر» جديد دار النسيم للنشر

السبت 20/فبراير/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر حديثُا عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬ ديوان شعري بعنوان "كتاب الخوف" من تأليف خالد أبو بكر.

ومما جاء فيه: ربما يجب عليّ إعادةَ النظرِ في مسألةِ حبي للبرتقال.

لا أظن أنه من الممكنِ أنْ آكل برتقالةً نظاميةً كانت ملزَمةً بأداء تحيةِ العَلَمِ كلَّ صباح.

وفي موضع آخر يقول الشاعر: لا تبغضوا الجلاد ولا السوط

لا تصفعوا النشال لحظة الإمساك به

ولا تسبوا الموظف المتلبس بالرشوة٬ بأمه وأبيه

لا تهدروا كنزا ثمينا كالضغينة في غير محله.

في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت المجموعة القصصية "روح لوسيفر" للكاتبة أليس جابر. ومن إحدي قصص المجموعة:"كنت شاهدة علي قصتها٬ كانت كالبدر في تمام اكتماله. رقيقة الصوت والملامح٬ ماتت زمها فمرت المسكينة بآلام الفقد. لمن ستقطف أزهار الجبل وتعطيها هدية بعد اليوم؟.

لمن تطمئن لتشارك حواديتها معه؟ مع من ستجتر ذكرياتها بحلوها ومرها؟ حبها الأول وتفاصيله؟ كانت قد أودعته قلب أمها٬ مخزن أسرارها٬ كانت الأم تحيطه بوصفاتها المهدئة٬ ورحيق اليانسون ورائحة بيتها الغارق في شبع لذيذ.

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