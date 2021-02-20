رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«معلومات الوزراء»: التعليم في مصر.. إنجازات رغم الأزمات (فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 12:35 م
تطوير المدارس
تطوير المدارس
اكرم عمران - طارق عتمان
طباعة
بناء الإنسان المصري أحد أهم محاور برنامج عمل الحكومة، والذي يسعى إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها تحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وتنافسية مخرجاته والاعتناء ببناء الشخصية المصرية وترسيخ الانتماء.. فقد شهد العام الماضي العديد من الإنجازات في هذا الصدد في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو بعنوان "عام من إنجازات الدولة المصرية في قطاع التعليم" للفترة من (يناير- ديسمبر 2020)، رافعًا شعار "إنجازات مستمرة.. رغم الأزمات".

تناول الفيديو عددًا من إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 4 محاور، وهي: تطوير المدارس وجودة العملية التعليمية، وتنمية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتطوير التعليم الفني، ورعاية الطلاب ومحو الأمية.

وكان من أبرز تلك الإنجازات إنشاء 25.4 ألف فصل من يوليو 2019 حتى نهاية 2020، وتشغيل 43 مدرسة "مصرية يابانية" حتى العام الدراسي 2019/ 2020، وامتحان 2053 طالبًا بالدبلومة الأمريكية إلكترونيًّا عبر النظام الجديد EST، وكذلك إنتاج 80 فيديو تعليميًّا، وبث 2246 حصة تفاعلية على موقع الوزارة.

وبهدف تنمية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، قدمت الوزارة حزمة مالية جديدة للمعلمين بتكلفة 6.6 مليار جنيه، وأقرت زيادة جديدة في كل من "بدل المعلم" بنسبة 50%، و50% في حافز الأداء الشهري، و25% في مكافأة الامتحانات.. كما قامت الوزارة بتدريب 70 ألف معلم إلكترونيًّا على برامج الترقي، وتدريب 1000 معلم على نظام التعليم الجديد بالمدارس المصرية اليابانية المعروف باسم "التوكاتسو".

وفي ضوء الاهتمام بالتعليم الفني، تم تخصيص 4 ساعات على قناة مصر التعليمية، و6 قنوات على اليوتيوب، لبرامج التعليم الفني، وتدريب 9918 معلمًا وموجهًا ومدير مدرسة فنية على منصة Edmodo، وافتتاح عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أبرزها: مدارس"B.Tech"، و"WE"، و"HST" للذكاء الاصطناعي.

كما تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالتغذية المدرسية للطلبة، وخصصت لها 972 مليون جنيه في موازنة الدولة.. في الوقت نفسه استهدفت بمبادراتها الصحية 12 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية في مبادرة "القضاء على أمراض سوء التغذية"، و2 مليون طالب بالمرحلة الإعدادية في مبادرة "الكشف والقضاء على فيروس C".

كما شجعت الحكومة جهود الشراكات المجتمعية في كثير من المشروعات التعليمية، فنتج عنها عدد من الإنجازات، منها: رفع كفاءة 17 فصلًا مجتمعيًّا جديدًا.. وفيما يتعلق بجهود محو الأمية، فقد قامت الوزارة بإعداد خطة لإعلان مصر خالية من الأمية في الفترة من (يناير 2021- ديسمبر 2024)، وتم فتح فصول محو أمية في 100 قرية بـ12 محافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وغيرها من الجهود التي تؤكد إصرار الدولة المصرية على تحويل أي تحديات إلى إنجازات يشهد لها العالم أجمع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط استخراج أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021 وأخر موعد لتسجيل الاستمارة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

العثور على «حوت أحدب» نافق بأحد شواطئ بلطيم (صور)

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

باحثون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالميّة للشعر 2020

«كتاب الخوف» و«روح لوسيفر» جديد دار النسيم للنشر

كيف جسد التشكيلي الراحل مصطفى الصباغ معاناته مع السرطان؟ (صور)

المخرجة دينا حمزة في ضيافة منصة الفن المعاصر.. الليلة