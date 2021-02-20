رئيس الدستورية العليا: نهدف إلى الارتقاء بالقضاء الدستوري الإفريقي

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف من الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، المنعقد عبر الفيديو كونفرانس، هو الارتقاء بالقضاء الدستوري الإفريقي.وتوجه المستشار سعيد مرعي بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمؤتمر.وبدأ منذ قليل، الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليا خلال وقتا لاحقة خلال العام.