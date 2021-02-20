رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جادو: «مصرية بـ100 راجل» تعكس اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية

السبت 20/فبراير/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
وفاء علي
طباعة
أكدت جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أن مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، والتي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تعد إحدى المبادرات الهامه، مشيرة الا أن دور المراة جزء لايتجزأ من الوطن ولابد من مساهمتها في كل القضايا المجتمعية.

وأضافت جادو، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنها ترى أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قد ضمت كل فئات الشعب المصري في تحقيق المساواه ليتم إشراك الجميع في المشروعات التنموية، أيضا الامور التي تخص قضايا الوطن وذلك من خلال إعلانها عن مبادرة "مصرية بـ100 راجل".

وأوضحت عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أنه تبرز أهمية هذه المبادرة في استقطاب السيدات المصريات في الخارج بتوصيل أفكارهن ورؤياتهن بل وخبراتهن إلى مصر، فكل سيدة في الخارج رأت كيف يتم حل القضايا في دوله المهجر وكيف تتم عمليه التطوير بشكل مستمر، ولهذا فعليهم الآن أن يقوموا بعملية تبادل الخبرات بحيث تكون المبادره فعالة.

وأكدت أنه تمت دعوة جميع سيدات مصر بالخارج للمشاركه بهذه المبادره بهدف الاستفادة منهم في جميع التخصصات، وإدماجهن في قضايا وتطوير مصر في باقي المبادرات مثل مبادرة "أصلك الطيب" و"حياة كريمة" التي تستهدف تطوير قرى مصر.

وأشارت جادو إلى أنه يجب على كل مصرية في الخارج ألا تتأخر عن تلك المهمة وأن تشارك في هذه المبادرة، حتى نستشعر سويا المسؤلية المجتمعية وواجبنا نحو مصر، لافتة إلى أنه لابد وأن نكون جزء من صناعة مستقبل الوطن.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أعلنت الآليات التنفيذية لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان سابق لها، أن شهر مارس المقبل سيشهد الانطلاق الفعلي لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، كونه شهر المرأة، حيث سيتم عقد لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الهجرة تتيح عبر منصاتها الإلكترونية استمارة تسجيل لمن يرغم في المشاركة والانضمام إلى مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" من خلال الرابط التالي https:forms.gleuWaSmjdRummuQZKFA.

موضوعات متعلقة

حبس ربة منزل وعشيقها وشقيقه بتهمة الشروع في قتل زوجها

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

باحثون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالميّة للشعر 2020

«كتاب الخوف» و«روح لوسيفر» جديد دار النسيم للنشر

كيف جسد التشكيلي الراحل مصطفى الصباغ معاناته مع السرطان؟ (صور)

المخرجة دينا حمزة في ضيافة منصة الفن المعاصر.. الليلة