جادو: «مصرية بـ100 راجل» تعكس اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية

أكدت جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أن مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، والتي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تعد إحدى المبادرات الهامه، مشيرة الا أن دور المراة جزء لايتجزأ من الوطن ولابد من مساهمتها في كل القضايا المجتمعية.وأضافت جادو، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنها ترى أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قد ضمت كل فئات الشعب المصري في تحقيق المساواه ليتم إشراك الجميع في المشروعات التنموية، أيضا الامور التي تخص قضايا الوطن وذلك من خلال إعلانها عن مبادرة "مصرية بـ100 راجل".وأوضحت عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أنه تبرز أهمية هذه المبادرة في استقطاب السيدات المصريات في الخارج بتوصيل أفكارهن ورؤياتهن بل وخبراتهن إلى مصر، فكل سيدة في الخارج رأت كيف يتم حل القضايا في دوله المهجر وكيف تتم عمليه التطوير بشكل مستمر، ولهذا فعليهم الآن أن يقوموا بعملية تبادل الخبرات بحيث تكون المبادره فعالة.وأكدت أنه تمت دعوة جميع سيدات مصر بالخارج للمشاركه بهذه المبادره بهدف الاستفادة منهم في جميع التخصصات، وإدماجهن في قضايا وتطوير مصر في باقي المبادرات مثل مبادرة "أصلك الطيب" و"حياة كريمة" التي تستهدف تطوير قرى مصر.وأشارت جادو إلى أنه يجب على كل مصرية في الخارج ألا تتأخر عن تلك المهمة وأن تشارك في هذه المبادرة، حتى نستشعر سويا المسؤلية المجتمعية وواجبنا نحو مصر، لافتة إلى أنه لابد وأن نكون جزء من صناعة مستقبل الوطن.وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أعلنت الآليات التنفيذية لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا.وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان سابق لها، أن شهر مارس المقبل سيشهد الانطلاق الفعلي لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، كونه شهر المرأة، حيث سيتم عقد لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.وأوضحت الوزيرة أن وزارة الهجرة تتيح عبر منصاتها الإلكترونية استمارة تسجيل لمن يرغم في المشاركة والانضمام إلى مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" من خلال الرابط التالي https:forms.gleuWaSmjdRummuQZKFA.