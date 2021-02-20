أهالي كفر دمنهور: تنفسنا الصعداء عقب إدراجنا في «حياة كريمة»

أعلن أهالي قرية كفر دمنهور القديم، التابعة لمركز زفتي، بمحافظة الغربية، عن أنفسهم الصعداء بعدما تم إدراج قريتهم ضمن قوي مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري، "حياة كريمة".مؤكدين أن القرية بحاجة إلى مستشفى تكاملى، حيث ان الموحود بها وحدة رعاية أولية وغير مفعلة إلا للتطعيم فقط، في حين أن المساحة الإجمالية لها 1300 متر مستغل منهم فقط 200متر، وكذلك إرفاق مبنى اسعاف للمستشفى ليخدم ثلاث قرى مجاورة.ويطمح شباب قرية كفر دمنهور القديم، ان يتم إنشاء مركز شباب متكامل، مؤكدين أن شباب القرية منهم من ينافس فى بطولات الجمهورية وبطولات داخل الجامعات، ويوجد بالقرية مسجدين كلاهما بناء قديم منذ 60 عامًا هما مسجد الجنيدية ومسجد موسى ويعد اقدم مساجد القرية ويطالب أهالي القرية بإحلاله وتجديده حيث يوجد مساحة مهدرة داخل المسجد تُقدر بـ300 متر.من جانبه قال طه محمد، أحد رجال القرية، أن تطوير مكتب البريد وتزويده بمكينات ATM للتسهيل على المواطنين فى الصرف وصرف المرتبات والمعاشات، علي رأس مطالبهم خلال المبادرة، وأيضًا انشاء مبنى خدمات يضم "مكتب تموين-سجل مدنى- شؤن اجتماعية" وتزويد القرية بوحدة مطافئ.وأضاف طه، أن إحلال وتجديد شبكة التيليفونات وتزويدها بخطوط الفيبر أصبح أمرًا ملحًا وكذلك تزويد القرية بالخطوط حيث أن القرية لايوجد بها خطوط أرضية وعدد المتقدمين كبير خاصة بعد احتياج الجميع لخدمات الإنترنت.فيما قال علي محسن، أحد شباب القرية، بعد أن وجه شكره لرئيس الجمهورية على إحساسه بأهالي القرى والمهمشين، أنه استبشر خيرًا بهذة المبادرة التي أصبحت واقعًا بعد أن كانت كل هذه الأعمال مجرد أحلام وخاصة مع بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرية، مطالبًا بتجديد شبكه المياه العشوائية الموجودة بالقرية تُعد من الأولويات، وكذلك إنشاء وحدة بيطرية للقرية لرعاية الثروة الحيوانية بها.