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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طلاب الجامعات يتحدثون «الدستور»: نريد عقد الامتحانات أونلاين

السبت 20/فبراير/2021 - 12:08 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
ريم محمود
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تعددت آراء طلاب الجامعات حول كيفية عقد امتحاناتهم، وهل ستكون حضوريًا أم بنظام الأونلاين.

وفي هذا السياق يقول سهيل محمود طالب بجامعة القاهرة إنهم يطالبون بعقد الامتحانات عن طريق الأونلاين مشيرا إلى أنه حال إصدار قرار بالحضور سيكون خطأ كبير في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا، وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "الدستور" أنه من الأفضل عقد الامتحانات بطريقة الأونلاين.

بينما قال معتز مصطفى طالب آخر بجامعة عين شمس: نحن في انتظار قرارات وزير التعليم العالي ولكن نتمنى أن تكون قرارات تحافظ في المقام الأول على صحة الطالب.

واستكمل: لا نريد تأجيل الامتحانات لنهاية التيرم الثاني لأن ذلك يعتبر ضغط كبير علي الطلاب نريد عقدها بطريقة الأونلاين أفضل بكثير.

وأكدت مصادر بديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المتوقع أن يترك الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي حرية الاختيار لكل جامعة وكل كلية في الامتحانات الأونلاين أو الحضور مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية مثلما حدث في التيرم الماضي.

وأضاف أن المشكلة الحالية المتواجدة هي امتحانات العملي لفرق التخرج في كليات الطب والتمريض والصيدلة والهندسة ولكن الوزارة تسعى لإيجاد حلول لها وحتى الآن لم يتم الاستقرار على قرار بشأنهم وبشأن طلاب الدراسات العليا الذين يعملون على تحضير الماجستير والدكتوراه.

وكان قد كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا نية لتأجيل أو الغاء امتحانات الجامعات.

وأضاف أن الاجتماع الخاص بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفّار اليوم السبت الموافق ٢٠ فبراير سيناقش نظام الامتحانات في الكليات والجامعات وإذا كانت أونلاين أم حضور بالإضافة إلى أنها إذا كانت بنظام "بابل شيت أو مقالي".

وأشار في تصريحات خاصة لموقع "الدستور" إلى أنه سوف يتم وضع خطة الفصل الدراسي الثاني والخريطة الزمنية الخاصة به بالإضافة إلى الإعلان عن مواعيد الامتحانات.

وكانت شائعات قد انتشرت خلال الساعات الأخيرة تفيد بأن اجتماع اليوم سيتخذ قرارا بتأجيل امتحانات الترم الأول الى نهايه العام.

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