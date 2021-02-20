أهالي قرية الطبراني بوادي النطرون: السيسي رجل المهام الصعبة

أعادت مبادرة "حياة كريمة" قطار التطوير الذى ينتظره الملايين من مواطني القرى فى محافظة البحيرة والذى يحمل داخله المشروعات الخدمية المتعددة فى كافة القطاعات الاقتصادية، من صرف صحي ومياه والغاز لتكون جميع القرى التى وقع عليها الاختيار قرى متحضرة ومتطورة من خلال المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تحمل اسم "حياة كريمة"وتم إدراج 6 مراكز فى المرحلة الثانية لبرنامج حياة كريمة بمحافظة البحيرة وهى " مركز كفر الدوار، مركز أبو حمص، مركز دمنهور، مركز حوش عيسى، مركز أبو المطامير، مركز وادي النطرون".توجهت "الدستور" إلى بعض القرى التى تم أدراجها بالمرحلة الثانية بمركز وادى النطرون الذى تم تخصيص له مبلغ 1.9 مليار جنيه حيث من المقرر تخصيص 770 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي، و97 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب، و42 مليون جنيه لمشروعات الغاز الطبيعي، و169 مليون جنيه لرصف الطرق بالقرى، كما تم تخصيص 153 مليون جنيه لمشروعات الإنارة العامة، 48 مليون جنيه للخدمات التعليمية مثل بناء المدارس، و517 للخدمات الصحية مثل تطوير إنشاء وتطوير الوحدات الصحية، كما تم تخصيص 3 ملايين جنيه للخدمات الشبابية، و1.8 مليون جنيه لمشروعات الطب البيطري، كما تم تخصيص 103 ملايين جنيه للمشروعات الأخرى لتعم الفرحة الكبيرة التى أسعدت وأثلجت صدور كافة أهالى قري مركز وادى النطرون.وعبر محمد كامل من قرية الطيران (44 سنة عامل) عن سعادته بضم القرية لبرنامج حياة كريمة مشيرا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سوف تقضى على جميع المشاكل التى يعانى منها جميع القرى من عدم وجود حملات النظافة وعدم رصف الطرق منذ فترة طويلة الأمر الذي يجعل القرية فى انعزال تام عن باقى القرى المجاورة لتأتى ميادة رجل المهام الصعبة وتقضي على جميع المشاكل التى نعيشها.وأوضح عبدالسلام الحوفى من سكان قرية الطبرانى أن جميع مشاكل القرية سوف تزول بعد إدارجها فى برنامج حياة كريمة حيث سيتم رصف الطرق، وإدخال الصرف الصحى الذى طال انتظاره من أهالى القرية موكدا على أهمية عمل كوبرى مشاة عند الكيلو 107 لخدمة الطبراني والقرى المجاورة لها من قرى الخرجين البالغ عددهم 16 قرية لربط طريق الدلنجات ومدخل قرية الإمام مالك والطبراني وصلاح العبد.