رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي قرية الطبراني بوادي النطرون: السيسي رجل المهام الصعبة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:06 م
قرية الطبراني بوادي
قرية الطبراني بوادي النطرون
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أعادت مبادرة "حياة كريمة" قطار التطوير الذى ينتظره الملايين من مواطني القرى فى محافظة البحيرة والذى يحمل داخله المشروعات الخدمية المتعددة فى كافة القطاعات الاقتصادية، من صرف صحي ومياه والغاز لتكون جميع القرى التى وقع عليها الاختيار قرى متحضرة ومتطورة من خلال المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تحمل اسم "حياة كريمة"

وتم إدراج 6 مراكز فى المرحلة الثانية لبرنامج حياة كريمة بمحافظة البحيرة وهى " مركز كفر الدوار، مركز أبو حمص، مركز دمنهور، مركز حوش عيسى، مركز أبو المطامير، مركز وادي النطرون".

توجهت "الدستور" إلى بعض القرى التى تم أدراجها بالمرحلة الثانية بمركز وادى النطرون الذى تم تخصيص له مبلغ 1.9 مليار جنيه حيث من المقرر تخصيص 770 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي، و97 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب، و42 مليون جنيه لمشروعات الغاز الطبيعي، و169 مليون جنيه لرصف الطرق بالقرى، كما تم تخصيص 153 مليون جنيه لمشروعات الإنارة العامة، 48 مليون جنيه للخدمات التعليمية مثل بناء المدارس، و517 للخدمات الصحية مثل تطوير إنشاء وتطوير الوحدات الصحية، كما تم تخصيص 3 ملايين جنيه للخدمات الشبابية، و1.8 مليون جنيه لمشروعات الطب البيطري، كما تم تخصيص 103 ملايين جنيه للمشروعات الأخرى لتعم الفرحة الكبيرة التى أسعدت وأثلجت صدور كافة أهالى قري مركز وادى النطرون.

وعبر محمد كامل من قرية الطيران (44 سنة عامل) عن سعادته بضم القرية لبرنامج حياة كريمة مشيرا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سوف تقضى على جميع المشاكل التى يعانى منها جميع القرى من عدم وجود حملات النظافة وعدم رصف الطرق منذ فترة طويلة الأمر الذي يجعل القرية فى انعزال تام عن باقى القرى المجاورة لتأتى ميادة رجل المهام الصعبة وتقضي على جميع المشاكل التى نعيشها.

وأوضح عبدالسلام الحوفى من سكان قرية الطبرانى أن جميع مشاكل القرية سوف تزول بعد إدارجها فى برنامج حياة كريمة حيث سيتم رصف الطرق، وإدخال الصرف الصحى الذى طال انتظاره من أهالى القرية موكدا على أهمية عمل كوبرى مشاة عند الكيلو 107 لخدمة الطبراني والقرى المجاورة لها من قرى الخرجين البالغ عددهم 16 قرية لربط طريق الدلنجات ومدخل قرية الإمام مالك والطبراني وصلاح العبد.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

أخبار اجتماع وزير التعليم العالي اليوم

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»