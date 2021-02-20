كيف جسد التشكيلي الراحل مصطفى الصباغ معاناته مع السرطان؟ (صور)

رحل عن عالمنا أمس الجمعة، الفنان التشكيلي مصطفى الصباغ، بعد صراع طويل مع مرض السرطان اللعين."يقاوم الخبيث.. عندما تتحول المعاناة لفن".. هكذا جاء عنوان المعرض الأخير للصباغ، الذي افتتحه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، مطلع فبراير الجاري، بمركز الهناجر للفنون، بقاعة آدم حنين، وبحضور الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الأسبق، وسهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتور حسن شرارة عميد الكونسيرڤتوار سابقا، الدكتور أشرف شرارة أستاذ غير متفرغ بمعهد الكونسرفتوار، ومجموعة من أصدقاء الفنان ومحبيه، واستمر المعرض لمدة 6 أيام، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.قرر الفنان مصطفى الصباغ مقاومة المرض اللعين بعدة أساليب بجانب الدواء، واختار أدواته الخاصة الممثلة في ريشته وألوانه وبدأ رحلته إثر اكتشاف إصابته بورم خبيث فى المخ فى المقاومة من خلال أعماله الفنية للتغلب على آلامه ومعاناته مع المرض التى تم تجميعها في معرض فني للفنان بمساعدة أسرته وأصدقائه وهى أكثر من 90 عملا فيا من خامات ومدارس فنية مختلفة.وتنقسم إلى ثلاث مراحل تمثل حياة الفنان وحدثه الفنى، الأولى هى فترة دراسته وهو طالب بكلية الفنون الجميلة متمثلة فى رسم الإنسان في أوضاع مختلفة، والثانية فى أوج ازدهاره كمهندس ديكور، والثالثة وهى الأخيرة حتى إصابته بالغيبوبة والتى تعكس فترة صراعه مع المرض.