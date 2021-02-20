برلماني: تجريم مخالفات الباعة الجائلين بالسكةالحديد يتطلب توفير أماكن لهم

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، تأييده لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة وداخل القطارات للحد من انتشارها بشكل عشوائي والذى وافقت عليه الحكومة.واشاد النائب بما جاء بمشروع القانون من استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة وإضافتها إلى المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.وقال زين الدين فى بيان له اصدره اليوم، انه مع تنظيم هذا الملف بشرط عدم اضارة الباعة الجائلين مطالبًا من الحكومة توفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين ليس داخل مرفق السكك الحديدية ولكن داخل مختلف مشروعات النقل سواء التابعة للحكومة او القطاع الخاص معلنًا تاييده التام لمشروع القانون والعقوبات التى جاءت به ضد كل من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مجددًا مطلبه بتوفير أماكن مناسبة لهم قبل مطالبتهم بما جاء فى مشروع القانون للحفاظ على أرزاق هؤلاء المواطنين.