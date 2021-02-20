الحكومة التركية تطلب رفع الحصانة عن 9 نواب من «الشعوب الديموقراطي»

في تصعيد جديد، طلبت الحكومة التركية رفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، وذلك في إطار حملة يقودها التحالف الحاكم لإضعاف أحزاب المعارضة في البرلمان، ومحاصرة من الحزب الكردي على وجه الخصوص، وفقا لما نقلته وسائل اعلام تركية محلية.وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد أعلن أن وزارة العدل أرسلت إلى البرلمان تقريرا بخصوص تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان، يطالب برفع الحصانة عنهم.ووفقًا للبيان، تضمن التقرير الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، وكذلك فاطمة كورتولان، وغارو بايلان، وهودا كايا، وميرال دانيش بيشتاش، وساروهان أولوتش، وسربيل كمالباي بيكجوزوغو، وسيزاي تيميلي، وبيرو دوندار.ويأتي هذا التحرك من الحكومة في ظل حملة ضد منتقدى عمليتها العسكرية “مخلب النسر 2” في شمال العراق التي انتهت بمقتل 13 رهينة لدى حزب العمال الكردستاني، وحمل حزب الشعوب الديمقراطي الرئيس رجب أردوغان والحكومة المسئولية عن الخسائر في الأرواح.