رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة التركية تطلب رفع الحصانة عن 9 نواب من «الشعوب الديموقراطي»

السبت 20/فبراير/2021 - 12:04 م
الحزب الكردي
الحزب الكردي
أمينة ذكى
طباعة
في تصعيد جديد، طلبت الحكومة التركية رفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، وذلك في إطار حملة يقودها التحالف الحاكم لإضعاف أحزاب المعارضة في البرلمان، ومحاصرة من الحزب الكردي على وجه الخصوص، وفقا لما نقلته وسائل اعلام تركية محلية.

وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد أعلن أن وزارة العدل أرسلت إلى البرلمان تقريرا بخصوص تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان، يطالب برفع الحصانة عنهم.

ووفقًا للبيان، تضمن التقرير الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، وكذلك فاطمة كورتولان، وغارو بايلان، وهودا كايا، وميرال دانيش بيشتاش، وساروهان أولوتش، وسربيل كمالباي بيكجوزوغو، وسيزاي تيميلي، وبيرو دوندار.

ويأتي هذا التحرك من الحكومة في ظل حملة ضد منتقدى عمليتها العسكرية “مخلب النسر 2” في شمال العراق التي انتهت بمقتل 13 رهينة لدى حزب العمال الكردستاني، وحمل حزب الشعوب الديمقراطي الرئيس رجب أردوغان والحكومة المسئولية عن الخسائر في الأرواح.

موضوعات متعلقة

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

مصطفى درويش يتعرض لحالة نصب على طريقة «بـ 100 وش»

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

باحثون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالميّة للشعر 2020

«كتاب الخوف» و«روح لوسيفر» جديد دار النسيم للنشر

كيف جسد التشكيلي الراحل مصطفى الصباغ معاناته مع السرطان؟ (صور)

المخرجة دينا حمزة في ضيافة منصة الفن المعاصر.. الليلة