رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان لفضح أكاذيب المنظمات المشبوهة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:04 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
طالب الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، باستحداث وزارة لحقوق الإنسان في مصر، لتتولى الرد السريع والحاسم حول جميع الأكاذيب والتخاريف والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب ودكاكين ومنظمات حقوق الإنسان المشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأكد "عبد الحميد " فى بيان اليوم، ضرورة أن يكون من ضمن مهام هذه الوزارة التعامل مع وسائل الإعلام الخارجية لكشف جميع الأكاذيب التى تبث عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر إضافة إلى ضرورة أن تقوم هذه الوزارة بعد استحداثها بنشر جميع القضايا المتعلقة بمختلف الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان المصرى بما فيها المعاملة التى تتم داخل السجون مع المسجونين وحرص مصر على تطبيق الدستور والقانون لحماية جميع حقوق المسجونين، إضافة إلى فضح الأكاذيب التى تدعيها قوى الشر والظلام والإرهاب عما يسمى بالاختفاء القسرى والتعذيب داخل السجون وغيرها من الأكاذيب الأخرى.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن هذه الوزارة يجب أن يكون لها دورها الفاعل فى الاهتمام الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان بمعناها الشامل، حيث أصبح للمواطن المصرى الحق الكامل فى الحصول على جميع حقوقه فى السكن الكريم وفى التعليم والصحة، مؤكدًا أن هذا النهج المصرى أصبحت العديد من دول العالم تتجه إلى تطبيقه.

موضوعات متعلقة

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالميّة للشعر 2020