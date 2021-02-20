برلماني يطالب بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان لفضح أكاذيب المنظمات المشبوهة

طالب الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، باستحداث وزارة لحقوق الإنسان في مصر، لتتولى الرد السريع والحاسم حول جميع الأكاذيب والتخاريف والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب ودكاكين ومنظمات حقوق الإنسان المشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.وأكد "عبد الحميد " فى بيان اليوم، ضرورة أن يكون من ضمن مهام هذه الوزارة التعامل مع وسائل الإعلام الخارجية لكشف جميع الأكاذيب التى تبث عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر إضافة إلى ضرورة أن تقوم هذه الوزارة بعد استحداثها بنشر جميع القضايا المتعلقة بمختلف الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان المصرى بما فيها المعاملة التى تتم داخل السجون مع المسجونين وحرص مصر على تطبيق الدستور والقانون لحماية جميع حقوق المسجونين، إضافة إلى فضح الأكاذيب التى تدعيها قوى الشر والظلام والإرهاب عما يسمى بالاختفاء القسرى والتعذيب داخل السجون وغيرها من الأكاذيب الأخرى.وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن هذه الوزارة يجب أن يكون لها دورها الفاعل فى الاهتمام الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان بمعناها الشامل، حيث أصبح للمواطن المصرى الحق الكامل فى الحصول على جميع حقوقه فى السكن الكريم وفى التعليم والصحة، مؤكدًا أن هذا النهج المصرى أصبحت العديد من دول العالم تتجه إلى تطبيقه.