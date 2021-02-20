القبض على شخصين وبحوزتهم طن خام الذهب بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، في القبض على شخص وبحوزته 100 جوال من أحجار الكوارتز تزن حوالي طن و30 جراما من خام الذهب، وذلك في أطار ضبط المتهمين في التنقيب عن الذهب.وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بتمكن رجال الشرطة من تم ضبط متهمين، وسيارة نقل و100 جوال من أحجار الكوارتز تزن حوالي طن و30 جرام من خام الذهب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.