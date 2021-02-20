حزب الخضر الألماني يحذر من تكدس اللقاحات مع تزايد التوريد

دعا خبير الشؤون الصحية في حزب الخضر الألماني، يانوش دامين، إلى تنسيق أفضل بين الحكومة الاتحادية والولايات بعد البداية البطيئة للتطعيم ضد فيروس كورونا.وقال الطبيب والنائب في البرلمان الألماني: "قريبا سيكون لدينا الكثير من اللقاحات"، مضيفا أن الحكومة الألمانية خلال سباقها حاليا مع طفرات كورونا تعي أنها تسير نحو المشكلة التالية، وهي تكدس اللقاحات لدى وصول الشحنات المقبلة.وذكر دامين أن المطلوب الآن هو آلية لتطعيم السكان في أسرع وقت ممكن، موضحا أنه يمكن تشكيل "وحدة مهام لتنسيق التطعيم" لمعالجة التحديات التشغيلية.وأشار دامين أيضا إلى أن هناك أوجه قصور في التواصل، وقال: "الحكومة الاتحادية لديها مهمة تتمثل في تحصين اللقاحات ضد انعدام الثقة غير المبرر"، مشيرا إلى أن التثقيف حول السلامة والفعالية يسير على نحو سيء فيما يتعلق بلقاح "آسترازينيكا"، على سبيل المثال، موضحا أن الحكومة لن تحل مشكلات التطعيم فقط عبر تعيين مفوض مختص بالتعامل مع شركات تصنيع اللقاحات.وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان أوضح في وقت سابق أنه عند توفر ملايين الجرعات الإضافية سيتعين في ذلك الحين أن تسري حملة التطعيم على نحو أسرع مما هي عليه الآن، مؤكدا في ذلك ضرورة مضاعفة قدرات مراكز التطعيم الإقليمية في الولايات خلال أسابيع قليلة، على الأقل.ومن أجل دعم التوسع في إنتاج اللقاحات في ألمانيا عينت الحكومة الألمانية مفوضا خاصا للتواصل مع الشركات المصنعة.