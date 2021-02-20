بعد قليل.. تنسيقية الأحزاب توقع بروتوكولا في مجال الاستشارات والوساطة

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.وشركة ويليس تاورز واتسن هي شركة استشارات رائدة عالميًا ومتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.