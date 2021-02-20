عودة اجتماعات المجمع المقدس بعد توقف عامل كامل

تستعد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، في مطلع مارس المقبل لاستقبال اجتماعات لجان المجمع المقدس والذي تنعقد على مدار ثلاث أيام بالكاتدرائية على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس المقبل.يأتى ذلك بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ووفقا لمصادر كنسية مطلعة كشفت عن جدول أعمال لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا أنه خلال اجتماع اللجان خصصت لهم لجنة السكرتارية أن تنعقد كل لجنه على مدار ساعة ونص ويتم تخصيص نصف ساعة لتعقيم المقر قبيل انعقاد اللجنة التى تعقبها وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقالت المصادر الكنيسة في تصريحات خاصة لـ"الدستور "؛ إن يوم الاثنين 1 مارس يستقبل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشئون الإيبارشيات.وتابعت المصادر الكنيسة: أن تنعقد لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبة والأديرة يوم الثلاثاء 2 مارس المقبل.وتابعت المصادر الكنيسة: أن لجنتي الدائمة والسكرتارية ينعقدان يوم الأربعاء 3 مارس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أن يشارك مساء الأربعاء أساقفة المجمع المقدس في عظة قداسة البابا تواضروس الثاني، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ولفتت المصادر الكنيسة إلى أن صباح الخميس يترأس البابا تواضروس الثاني الجلسة الختامية للمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.وتابعت المصادر أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يناقش عدد من الملفات الهامة والتى تأتي على رأسها أزمة كورونا وكيف تستفيد الكنيسة من الأزمة وكيف تتكيف معها بالإضافة إلى الإستفادة التى يتم عملها من قبل الكنيسة للشعب القبطي وذلك كل لجنة بحسب تخصصها في المجمع المقدس، مشيرة إلى أنه سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المجمع المقدس واحتفالات الكنيسة في شهر مارس المقبل، من تجهيز إسعافات أولية، وغرفة أكسجين وسيارة إسعاف كإجراء احترازي.ومن جهته أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس، وتأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية.