«العدل» تواصل تدريب موظفيها على التحول الرقمى

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، العمل علي عقد دورات تدريبية لموظفي العدل والجهات القضائية، حول أساسيات التحول الرقمي، في ظل المنظومة القضائية الرقمية التي تسعي إليها وزارة العدل.وتشمل الدورات تدريب الموظفين بالوزارة، وموظفي النيابات على أسس التعامل مع برامج الكتابة الإلكترونية، بالإضافة إلى سرعة التلقي والكتابة حتى يتسنى لهم تدوين كل ما يقال أثناء التحقيق دون أي عوائق، وذلك لتعزيز تقنيات التحول الرقمي، لتحقيق الإنجاز السريع في إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة بيئة العمل بالنيابات والمحاكم.وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية علي عقد الدورات التدريبية للموظفين العاملين بها قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، على برنامج التحول الرقمى ونظم الحفظ الإليكترونية، وذلك من خلال أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية التى يتطلبها برنامج التحول الرقمي، والتعرف على استخدام أحدث الطرق والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تنظيم وحفظ واسترجاع المستندات والوثائق، والتعرف على الاتجاهات الحديثة في الأرشفة الإلكترونية وأمن البيانات والملفات، والتغلب على العقبات التى تواجه التحول الرقمي، وطرح مجموعة من النماذج المطبقة في مجال التحول الرقمي.