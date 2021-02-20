ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا لـ 4.11 مليون

وصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 11ر4 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 120 ألفا و.147 وتعافى من المرض 11 ألفا و160 من المصابين حتى الآن.وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعا.