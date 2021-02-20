رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: سيناء ستكون واجهة مصر للتنمية والاستثمار

السبت 20/فبراير/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أعرب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، أن أرض سيناء خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واجهة مصر للتنمية الشاملة والحقيقية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الكبرى داخل ارض الفيروز وفى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتعدينية وغيرها.

وقال "قورة " فى بيان اليوم، أن ارض سيناء الطاهرة التى ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار حتى تم تحريرها من براثن الاحتلال الاسرائيلى وايضًا ارتوت بدماء شهداء مصر الأبرار من صقور وابطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لتحريرها من دنس الارهاب والارهابيين لم تعرف التنمية والمشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية التحيتة والأساسية الا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا ان الرئيس السيسى يتابع بنفسه تنفيذ جميع المشروعات فى سيناء.

وأشاد النائب أحمد عبد السلام قورة بمختلف القضايا التى استعرضها الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضى بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر ومتابعة الرئيس السيسى لجميع الخطوات التنفيذية المتعلقة بتوفير ونقل المياه من المصرف إلى الأراضى المستهدف زراعتها فى وسط وشمال سيناء، ومختلف تفاصيل المشروع، خاصةً مساحات الاراضى المستهدفة، ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الرى ومساراتها المختلفة، فضلًا عن محطات التغذية الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

«البرود مستمرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

العثور على «حوت أحدب» نافق بأحد شواطئ بلطيم (صور)

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

باحثون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

كيف جسد التشكيلي الراحل مصطفى الصباغ معاناته مع السرطان؟ (صور)

المخرجة دينا حمزة في ضيافة منصة الفن المعاصر.. الليلة

«أعوام نجيب محفوظ».. جديد محمد شعير عن الشروق

شمس للنشر تصدر الكتاب الثالث من الموسوعة المندائية