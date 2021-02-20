برلماني: سيناء ستكون واجهة مصر للتنمية والاستثمار

أعرب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، أن أرض سيناء خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واجهة مصر للتنمية الشاملة والحقيقية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الكبرى داخل ارض الفيروز وفى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتعدينية وغيرها.وقال "قورة " فى بيان اليوم، أن ارض سيناء الطاهرة التى ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار حتى تم تحريرها من براثن الاحتلال الاسرائيلى وايضًا ارتوت بدماء شهداء مصر الأبرار من صقور وابطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لتحريرها من دنس الارهاب والارهابيين لم تعرف التنمية والمشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية التحيتة والأساسية الا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا ان الرئيس السيسى يتابع بنفسه تنفيذ جميع المشروعات فى سيناء.وأشاد النائب أحمد عبد السلام قورة بمختلف القضايا التى استعرضها الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضى بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر ومتابعة الرئيس السيسى لجميع الخطوات التنفيذية المتعلقة بتوفير ونقل المياه من المصرف إلى الأراضى المستهدف زراعتها فى وسط وشمال سيناء، ومختلف تفاصيل المشروع، خاصةً مساحات الاراضى المستهدفة، ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الرى ومساراتها المختلفة، فضلًا عن محطات التغذية الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء