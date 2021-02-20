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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «حياة كريمة» عنوان تحقيق العدالة الاجتماعية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:54 ص
المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يفى بما يتعهد به أمام شعبه، مشيدًا بالتكليفات الرئاسية للحكومة بالبدأ الفوري في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتخصيص 500 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن عبر تطوير خدمات البنية الأساسية والعامة وتحسين مستوى دخله من خلال المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، موضحًا أن هذا المبادرة ستغير خريطة الحياة داخل الريف، وستحدث نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وقال مسعود، في بيان اليوم، إننا لأول مرة فى تاريخ مصر نجد قائدًا ينتصر دائمًا للبسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم ويطبق مبدأ العدالة الاجتماعية كعنوان للحكم فى مصر، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المبادرة هو دليل قاطع على المواطن الفورى والريفي فى مقدمة اهتمامات القيادة السياسية وأنه حان وقت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله المواطن لثقته في شخص الرئيس السيسي.

وأضاف أن هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ مصر لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جموع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، معربًا عن ثقته التامة فى أن هذه المبادرة ستُحقق نهضة وتنمية شاملة في القرى الريف المصرى وعلى مختلف الأصعدة إضافة إلى أنها ستعمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين وستحقق لهم حياة كريمة، كما أن مشروع تطوير القرى سيُسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.

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