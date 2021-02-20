برلماني يشيد بتوفير الدعم للمزارعين بالمناطق الصحراوية والحدودية

أشاد النائب خالد عبد اللطيف عيش، عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باهتمام الحكومة بتوفير جميع أنواع الدعم للمزارعين بمختلف المناطق الصحراوية والحدودية من خلال قيام مركز بحوث الصحراء بالمرور على معظم المزارعين بالمناطق الحدودية من خلال محطاته البحثية المنتشرة بجميع محافظات مصر الصحراوية.وقال عيش، في بيان له اليوم، إن هذا الاهتمام الحكومى بهذه المناطق يحقق نتائج إيجابية لصالح الزراعات داخل هذه المناطق الواعدة والتى تعتبر أراضيها من أجود الأراضى، كما أنها تسهم فى حل المشكلات التى تتعرض لها هذه المناطق خاصة فيما يتعلق بتطهير الآبار لاستيعاب معظم مياه الأمطار للاستفادة منها خلال فترات الجفاف ومواجهة مشكلات كافة السدود الحجرية والترابية وتوجيه البدو بضرورة المشاركة في إعادة تأهيل تلك السدود، إضافة غلى تقديم النصح والإرشاد للمزارعين بضرورة ري الزراعات للتخفيف من شدة البرودة والصقيع التي تتعرض لها بعض المحاصيل فى المناطق الحدودية والصحراوية.وأشاد النائب بمرور الفرق البحثية من وزارة الزراعة على مختلف المناطق الحدودية والصحراوية خاصة بنطاق شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وواحة سيوة والاهتمام بالمرور علي الزراعات المكشوفة والمحمية وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وإرشاد المزارعين بضرورة رش المغذيات والأحماض الأمنية وكذا رش مركبات تحتوي علي سلسكات بوتاسيوم لكافة الزراعات، لإحداث الاتزان بين النبات والجو.وطالب عيش من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاتجاه إلى إنشاء مشروعات صناعية داخل هذه المناطق تعتمد على المحاصيل الزراعية المنتجة، مثل مشروعات لصناعات زيت الزيتون ومختلف أنواع المربى، خاصة أن هذه المناطق تنتج كميات كبيرة من زيت الزيتون ومن التمور والتفاح والخوخ وغيرها من الفواكه الأخرى القابلة للتصنيع، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المنتحات للمصريين وتصدير الباقى لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.