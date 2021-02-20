انتهاء كتابة حلقات «كوفيد 25» الأسبوع القادم

قاربت السيناريست ومصممة الأازياء إنجي علاء على الانتهاء تماما من كتابة حلقات مسلسل "كوفيد 25" بطولة زوجها النجم يوسف الشريف الذي بدأ وطاقم عمله التصوير خلال الأسابيع الماضية للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.وتنتهي إنجي من كتابة الحلقات كاملة الأسبوع القادم لتكتمل الحلقات الـ 15 كاملة ويتم تسلميهم لطاقم العمل الشركة المنتجة بالتوازي مع التصوير الذي ينتهي خلال الأيام الاولى من الشهر الكريم.ولطبيعة العمل المختلفة، يصور الشريف العمل في ديكور رئيسي وديكورات معدودة، أغلبها ومعملية من خلال حرب أبحاث الفيروسات والصراع الدائر حولها، ومن المقرر وفقا للخطة الموضوعة لتصوير العمل، فسينتهي التصوير بحلول الشهر الرمضاني القادم دون تأخير.ويقدم العمل الجديد على 15 حلقة، ويشارك في بطولته وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وعدد كبير من النجوم، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.