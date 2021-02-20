ضبط 15 طربة حشيش في مركز صدفا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط ( 15 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول ) بحوزة (شخصان، لهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط.كما تم ضبط ( كمية من مخدر الأيس– كمية من مخدر الحشيش، طبنجة صوت – 2 سلاح أبيض – 2 دراجة نارية بدون لوحات – 5 هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.