الصحة العالمية: كورونا انتشر في ووهان قبل الحالات التي أعلنت عنها الصين

كشف فريق منظمة الصحة العالمية الذي زار الصين للتحقيق في ظهور كورونا، عن أدلة جديدة تشير إلى أن الفيروس بدأ ينتشر في منطقة ووهان قبل تاريخ الحالات المؤكدة التي أعلنت عنها السلطات الصينية، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.ونقلت الصحيفة القول عن أعضاء في فريق الخبراء: إن السلطات الصينية حددت 174 حالة مؤكدة في جميع أنحاء ووهان في ديسمبر، وهو عدد حالات يشير إلى أنه في تلك الفترة كان هناك العديد من الحالات المعتدلة أو حتى بدون أعراض، أكثر بكثير مما كان يعتقد.كما كشفت المعلومات أن الحالات الـ 174 التي حددتها السلطات الصينية لم تكن لها أي صلة معروفة بسوق ووهان الذي يعتبر مكان ظهور الفيروس.كما أوضح المحققون أن السلطات الصينية عثرت خلال فحص 13 تسلسلا جينيا للفيروس، اعتبارا من ديسمبر، على تسلسل مماثل بين تلك الحالات المرتبطة بالسوق، إلا أنها وجدت أيضًا اختلافات طفيفة لدى الأشخاص الذين لم تكن لهم صلة بالسوق.وقالت ماريون كوبمانز، أخصائية الفيروسات الهولندية في فريق منظمة الصحة العالمية: أن هذه الأدلة تشير إلى أن الفيروس قد يكون انتقل إلى البشر قبل النصف الثاني من نوفمبر 2019، وبحلول ديسمبر كان الفيروس ينتشر بين أشخاص لا صلة لهم بسوق ووهان.