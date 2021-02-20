ضبط 155 طربة حشيش قبل بيعهم في مطروح وقنا

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى أمن (مطروح، قنا) جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح (بمحافظة مطروح).كما تم ضبط (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة فى كمين أعد لهم بدائرة قسم شرطة قنا (بمحافظة قنا ).وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1،100،000 جنيه تقريبًا).وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.