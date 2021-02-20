إحباط بيع 90 طربة حشيش في القاهرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته ( 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9،500 كيلو جرام – 3 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – كمية لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا " وزنت 60 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 774 ألف جنيه) تقريبًا.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.