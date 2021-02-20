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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالقليوبية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من ضبط (شخص، مقيم بمحافظة المنوفية) حال إستقلاله سيارة بطريق شبرا بنها الحر وعثر بحوزته على ( 40 ألف قرص مجهول المصدر – قطعة من مخدر الحشيش – سيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص مجهولة المصدر بقصد الإتجار والمواد المخدرة والسيجارة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فى الإتجار بتلك الأقراص، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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