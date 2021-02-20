ضبط أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من ضبط (شخص، مقيم بمحافظة المنوفية) حال إستقلاله سيارة بطريق شبرا بنها الحر وعثر بحوزته على ( 40 ألف قرص مجهول المصدر – قطعة من مخدر الحشيش – سيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص مجهولة المصدر بقصد الإتجار والمواد المخدرة والسيجارة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فى الإتجار بتلك الأقراص، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.