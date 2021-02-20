ضبط 178 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بالفيوم
السبت 20/فبراير/2021 - 11:44 ص
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، تم من ضبط (شخص - وشقيقه لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وضبط بحوزتهما (عدد 178 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18،400 كيلو جرام مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما مستخدمين السيارة المضبوطة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما مستخدمين السيارة المضبوطة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.