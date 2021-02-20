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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير السياحة يفتتح معمل تحاليل كورونا الجديد بالغردقة

السبت 20/فبراير/2021 - 11:44 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
علي عواد
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افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقه محافظ البحر الأحمر والدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، اليوم السبت، المقر الجديد لسحب عينات فحص فيروس كورونا للسائحين بالغردقة، بمقر مكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، في الممشى السياحي بمدينة الغردقة.

وأكد العناني خلال الافتتاح أن المعمل الجديد يهدف إلى تقليل الوقت والتكلفة على السياح راغبي إجراء تحاليل الفحص لكورونا، مشيرًا الي أن هناك تجهيزات لافتتا معمل آخر ر بمرسى علم بنفس التقنيات والتجيهزات.

وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أنه بالتنسيق مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تم اختيار مقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، الكائنة في الممشى السياحي بمدينة الغردقة ليكون مقرًا لسحب عينات تحليل pcr للكشف عن كورونا للمغادرين من السياح.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن اختيار هذا المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي وبالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عددًا كبيرًا من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثرًا كبيرًا في التيسير على السائحين وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، موجهًا بسرعة تجهيزه لاستقبال السائحين.

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